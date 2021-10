“País nunca teve tantas vacinas”. Portugal vai inocular mais de três milhões contra a gripe

A vacinação contra a gripe iniciou-se no passado dia 27 de setembro e embora não seja para todos os portugueses, Portugal contratou e reuniu o maior número de vacinas dos últimos anos. “O país nunca teve tantas vacinas”, disse Graça Freitas em conferência de imprensa sobre as vacinas da gripe e da Covid-19.

A diretora da Direção-Geral da Saúde admitiu um “grande reforço de compra de vacinas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde”, com mais de três milhões de vacinas disponíveis para vacinar. Graça Freitas evidenciou que o sector público vai receber 2,5 milhões de doses enquanto o privado terá 700 mil doses para administrar.

“Estas vacinas destinam-se a quem mais necessita. Não é para cobrir os dez milhões de portugueses”, disse a responsável da DGS. A entidade da saúde admitiu ainda que a prioridade da vacinação da gripe são os residentes e trabalhadores dos lares, os profissionais de saúde e as grávidas.

Com a vacinação a decorrer, Graça Freitas disse que já foram administradas 130 mil inoculações, tendo sido 63 mil em cidadãos com mais de 80 anos de idade.