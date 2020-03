Pais solidarizam-se com professora agredida e fazem cordão humano em escola da Póvoa do Varzim

À saída da Escola EB1/JI de Pedreira, Argivai, pertencente ao Agrupamento de Escolas Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, uma educadora de infância foi agredida pela mãe de uma criança, já no exterior, necessitando de receber tratamento hospitalar.

Em repúdio pelo ocorrido, a Associação de Pais da escola convocou “todos os pais e familiares para um cordão humano contra a violência”, o qual terá lugar esta segunda-feira, 2 de março, pelas 17h00.

A informação foi avançada às redações pelo Sindicato Sindicato dos Professores do Norte (SPN) que se associa a este protesto contra a violência que atinge professores e educadores.

“A direção do SPN manifesta inteira solidariedade à docente agredida, disponibilizando-se para a apoiar no que esteja ao seu alcance, considera intolerável qualquer situação de violência sobre trabalhadores da educação, docentes ou não docentes, nada justificando ou desculpabilizando um crime especialmente grave, perpetrado num espaço e num contexto em que devem prevalecer relações de respeito mútuo, de civilidade, de hospitalidade”, afirma o documento do SPN.

O sindicato acusa também o Ministério da Educação de persistir numa atitude de “desvalorização das situações ocorridas”, com o argumento de que as estatísticas comprovam que tais situações estarão a diminuir de frequência.