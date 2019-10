Palavras contra botões

De acordo com as estatísticas apresentadas recentemente pelo regulador setorial das telecomunicações, os portugueses falam hoje pouco mais de uma hora por mês através do telefone fixo, menos 16% do que há um ano. Este dado ilustra a descida generalizada na utilização das comunicações de voz fixa durante a última década, parcialmente transferidas para os telemóveis, mas substancialmente substituídas por comunicações textuais, particularmente entre as gerações mais jovens.

Paradoxalmente, assistimos em simultâneo a uma reinserção digital da voz, não como ferramenta de conversação entre pessoas, mas como instrumento de interação entre pessoas e máquinas. A conjugação dos avanços na área da inteligência artificial com as tecnologias de conversão de texto em palavras produz resultados surpreendentes, como demostra o sucesso da aplicação a estes programas do Teste de Turing, que mede a capacidade de uma máquina para exibir comportamentos equivalentes aos de um ser humano.

A evolução das técnicas de aprendizagem automática das máquinas e os sistemas de reconhecimento de imagem e de voz permitem que, nos EUA, 50% das buscas sobre sistemas Android, presentes na maioria dos telemóveis, sejam hoje feitas através da voz; e que cerca de uma em cada cinco famílias disponha em casa de assistentes vocais (“chatbots”) como o Alexa da Amazon. Na indústria, embora ainda com menor penetração, dispomos também cada vez mais de mecanismos de interação com as máquinas, particularmente nas áreas logística e produtiva.

E no comércio, após a crescente implantação destes programas informáticos nos serviços de ajuda e de assessoria automatizada, cada vez com experiências mais contextualizadas e personalizadas, os novos desenvolvimentos concentram-se agora na área das vendas, em que os sistemas são dotados de rostos para ganhar realismo e gerar confiança. Falar deixou de ser antigo e a voz recuperou protagonismo perante os “clicks” dos teclados, num processo crescente de “audificação” da sociedade.

Um dos motivos que explica o crescimento destas novas interfaces inteligentes baseadas na voz é a necessidade de mitigar a desconfiança digital. A capacidade das novas tecnologias de distorcer a realidade, suplantar identidades e propagar a falsidade fomenta o recurso a atributos naturalmente humanos, como a capacidade de falar, para aproximar as máquinas das pessoas.

A humanidade erigiu-se com base na palavra, que é sinónimo de garantia e confiança. Mas esse papel foi conquistado ao longo da história porque a palavra não é só um meio de transmitir informação, mas sobretudo transmite emoção e sentimentos quando pronunciada pelas pessoas. A voz distingue-nos como humanos e não será fácil às máquinas evoluir para incorporar estas dimensões.

No que respeita a Portugal, este renovado poder da palavra deverá servir para potenciar o património linguístico, que é um enormíssimo ativo cuja intangibilidade tem tradicionalmente dificultado a sua gestão mas que, agora conjugado com as novas tecnologias, poderá tangibilizar mais facilmente a sua utilidade e o seu valor.