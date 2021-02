Pandemia trouxe aumento da procura por produtos naturais

A pandemia da Covid-19 tem levado a um aumento da procura por vários tipos de produtos naturais. Com base neste crescimento, o laboratório Ferraz Lynce fez chegar a Portugal o primeiro pó nasal para a prevenção de gripes e constipações.

Em entrevista ao Jornal Económico, Rita Ferraz da Costa, diretora do laboratório explica que a estratégia passa por testar a eficácia do Nazaleze Cold&Flu Blocker, à semelhança do que já foi feito para a estirpe 229E do coronavírus. Como tal, este produto encontra-se de momento a ser alvo de um estudo clínico na Rússia.

Quais são os principais benefícios deste pó nasal?

Nazaleze Cold&Flu Blocker, é o primeiro pó nasal preventivo para gripes e constipações, que atua como barreira protetora na mucosa nasal. A sua formulação é feita à base de celulose (HPMC) inerte, Alicina e Hortelã-pimenta.

Os seus benefícios passam por garantir uma camada de proteção contra gripes constipações no seu utilizador, uma vez que o pó, quando em contacto com a mucosa nasal, cria uma barreira de gel protetora, que aprisiona e inativa vírus e bactérias, impedindo assim uma possível infeção. A barreira de gel protetora, além de atuar como escudo de defesa, pode ainda ajudar na hidratação da mucosa nasal.

Originário do Reino Unido e produzido atualmente na Ilha de Man, este novo spray nasal encontra-se agora disponível no mercado português depois de ter sido eleito nº1 de vendas da sua categoria na Boots e Amazon UK e de ser recentemente considerado Produto do Ano pelos consumidores portugueses.

Tem existido muita procura por este tipo de produtos nesta altura de pandemia?

Tem-se verificado um aumento da procura por produtos naturais. Fortalecer o sistema imunitário corresponde a criar um “escudo” protetor contra a doença, seja ela qual for, é “estar de saúde” como se dizia dantes!

Devemos fazer uma alimentação saudável e variada, exercício físico e um sono tranquilo e reparador. Todos estes fatores em conjunto, contribuem para o fortalecimento do nosso sistema imunitário.

Contudo, passamos por fases da nossa vida, e ou do ano, em que é conveniente reforçar o nosso sistema imunitário e aí sim, é importante fazê-lo com produtos à base de extratos naturais, sem contraindicações nem interações medicamentosas; promovendo uma maior resistência face às adversidades que nos rodeiam.

Dos 15 produtos, quais são os mais procurados pelos consumidores?

O Ferraz Lynce tem, atualmente, no seu portefólio 15 marcas quase todas com várias formas de apresentação.

Dentro deste portfolio promovemos MSRM, MNSRM, suplementos alimentares e dispositivos médicos. Atuamos em vários mercados – laxantes, antitússicos, antiasmáticos, analgésicos, aftas, cuidados auriculares e, ainda com suplementos alimentares, nas áreas da saúde e bem estar. Com mais procura destacamos o Laevolac produto com mais de 45 anos no mercado e líder entre os laxantes osmóticos, o Codipront, anti-tússico, uma referencia no tratamento da tosse seca e irritativa bem como o Dentispray, único no alivio imediato das dores dentes..

Produzimos no Laboratório Iberfar aproximadamente 70% daquilo que vendemos. É uma grande vantagem, para ambas as empresas, em termos de agilidade, flexibilidade e facilidade na tomada e implementação das decisões.

Temos um plano de lançamento de novos produtos ambicioso e bem delineado para 2021.

Acreditam que este tipo de produtos poderá ter mais saída com a pandemia?

É no campo das gripes e constipações que a sua eficácia está cientificamente comprovada. Ainda não podemos afirmar a sua eficácia na prevenção de covid-19, porém estudos recentes comprovam uma eficaz redução de carga viral em testes “in vitro” com uma estirpe de Coronavírus geneticamente idêntica à do SARS-CoV-2, e em tempos de pandemia, o facto deste produto atuar na prevenção de gripes e constipações, servindo de barreira à entrada de bactérias e vírus, já é uma contribuição para a saúde no geral.

Poderão vir a ser desenvolvidos produtos deste tipo especificamente para a Covid-19?

Mais do que desenvolver produtos especificamente para a Covid-19, a estratégia passa por atestar a eficácia do Nasaleze contra o Covid-19, à semelhança do que já foi feito para a estirpe 229E do coronavírus. Nesse sentido, a Nasaleze encontra-se de momento a efetuar um estudo clínico na Rússia, cujos resultados são esperados durante o decorrer deste ano. Após conclusão do estudo, o mesmo será publicado no âmbito de artigo científico.