Siga estas oito dicas para poupar água e euros

Desde 1993 que o dia 22 de Março é comemorado mundialmente como o dia da Água. Esta comemoração é atualmente enquadrada no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS): Água e saneamento para todos até 2030. Este ano, 2021, o mote é a valorização deste recurso indispensável à sobrevivência das espécies e do planeta.

Poupar água é um princípio que nem se discute, pois este é um recurso limitado e insubstituível. Temos de ser consumidores poupados e sustentáveis.

O consumidor tem de ser responsabilizado pelo uso que faz da água e aprender a valorizá-la. Em Portugal, os dados apontam para cerca de 3 100 milhões de metros cúbicos de água desperdiçada por ano. É cerca de 41% da procura total de água, verificando-se que a agricultura é um dos sectores com maior desperdício.

Para poupar na sua carteira e no planeta, existem pequenos gestos que o consumidor pode adotar e que fazem toda a diferença:

1 – Mantenha a sua canalização doméstica em bom estado, de forma a prevenir as fugas/ruturas. Se as suas torneiras não param de pingar chame um canalizador;

2 – Equipe as torneiras de sua casa com redutores e reduza o seu caudal em cerca de 50%.

3 – Opte por autoclismos com dupla descarga, pois é nas descargas que temos a maior quantidade de água desperdiçada;

4 – Faça uma leitura regular do contador, para controlar as suas faturas e os seus gastos;

5 – Opte por usar máquinas de lavar (louça ou roupa) com a carga completa. Lembre-se que ciclos longos gastam mais água;

6 – Se lava a louça à mão, enquanto ensaboa, feche a torneira;

7 – Prefira duches a banhos de imersão. Enquanto a água não aquece, coloque um balde no chuveiro e aproveite essa água para outra fonte;

8 – Regue o jardim ao início ou final do dia, quando a evaporação é menor.

Incentive à poupança de água em família, adote desde já estes hábitos e verá que o valor da sua fatura diminui significativamente, sem falar dos benefícios a nível ambiental!

Se encontrar uma rutura de água na via pública denuncie-a. Avise os serviços municipais da sua região ou outra entidade responsável pela gestão da água, como por exemplo a EPAL.