Com presença em cinco continentes e em cerca de 100 países, a Corticeira Amorim (CA) conta na atualidade com cerca de 19 mil clientes ativos na área das rolhas. A empresa portuguesa produz por ano cerca de 5,5 mil milhões de unidades contribuindo para a incrível força do cilindro de cortiça, cada um composto por 800 milhões de células. Fazemos aqui uma pequena vigem pelos principais mercados mundiais em que a CA é rainha no sector das rolhas.

África do Sul

A Amorim Cork South Africa foi oficialmente criada em 1982. Hoje, quase quatro décadas depois, conta com cerca de 20 colaboradores e trabalha toda a cadeia de valor dos vinhos sul-africanos engarrafados e de destilarias, desde os produtores das winelands nos arredores da Cidade do Cabo até à região de Northern Cape, a cerca de 800 quilómetros.

Hoje em dia, o mercado sul-africano, com cerca de oito mil referências, produz 800 milhões de litros de vinho por ano, cerca de 55% para a exportação. “Neste momento, a África do Sul está a prestar grande atenção ao segmento premium e à reputação do país nos vinhos clássicos, onde a rolha de cortiça é a escolha óbvia”, defende Joaquim Sá, diretor geral da Amorim Cork South Africa, em declarações ao último número da Amorim News, newsletter interna da empresa.

