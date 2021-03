Futuro do agroalimentar vai estar em debate em ciclo de conferências transmitido na JE TV

A Lusomorango, a maior organização de produtores portuguesa do sector das frutas e legumes, e a Universidade Católica Portuguesa vão promover um ciclo de conferências dedicado a contribuir para a concretização de uma visão estratégica para o agroalimentar em Portugal, numa iniciativa de que o Jornal Económico será media partner.

O ciclo “Conhecer para Decidir, Planear para Agir” integra quatro conferências temáticas, realizadas semanalmente e transmitidas pela plataforma multimédia da JE TV (www.jornaleconomico.pt).

O objetivo desta iniciativa é “contribuir com uma visão estratégica global, integrando na reflexão toda a cadeia de valor agroalimentar nas várias perspetivas geográficas”, explica ao JE o presidente do conselho de administração da Lusomorango, Luís Pinheiro.

A primeira conferência realiza-se a 24 de março, quarta-feira, a partir das 15:45 e tem como tema “Conhecimento e inovação na década da transição digital”. Na abertura, contará com a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes; do presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa; do vice-presidente da comissão executiva do Millennium BCP, João Nuno Palma; e de Luís Pinheiro.

Terá como orador António Câmara, professor na Universidade Nova de Lisboa, e contará com a apresentação de dois casos de estudo, por Rick van de Zedde, professor da Universidade de Wageningen; e de Joep van de Bosch, CIO da Ridder.

A conferência incluirá uma mesa-redonda que reunirá Daniel Ribeiro, partner da Hidrosoph; Amândio Santos, adviser da Portugalfoods, e Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente. A moderação estará a cargo de Shrikesh Laxmidas e Ricardo Santos Ferreira, diretor adjunto e editor do JE, respetivamente.

A iniciativa será concluída com um comentário final, a cargo de

Nuno Canada, presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.