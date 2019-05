Parpública com lucros de 70,4 milhões de euros em 2018

A holding do Estado Parpública apresentou as contas relativas a 2018 em que sinaliza que a redução de dívida ultrapassa 1% do PIB e o investimento duplica em relação a 2016.

O Grupo Parpública obteve no ano de 2018 um resultado líquido consolidado positivo de 70,4 milhões, “registando lucro em todas as áreas de negócio do Grupo, o que tendo acontecido pela primeira vez em 2017, sucede agora pelo segundo ano consecutivo”, lê-se no comunicado.

A diminuição do lucro no Grupo, face ao que havia sido alcançado em 2017 (157,4 milhões) é de 123,6% e é explicada pelo impacto de situações específicas ao nível da Parpública, sendo os mais significativos a variação da cotação da sua participada Galp, que em 2017 havia contribuído com 70,7 milhões de euros para os resultados. Mas é ainda justificado com o facto de em 2017 ter sido recebido o dividendo extraordinário da SPE, e ainda com o efeito contabilístico negativo das operações de regularização da dívida do Estado que geraram para a Parpública um prejuízo de 29 milhões.

Estes efeitos somados representam um impacto negativo sobre o resultado de 2018 da Parpública de 163,5 milhões e explicam a redução do lucro da holding de 120,6 milhões em 2017 para 49,6 milhões em 2018 (-143%) que, “em termos comparáveis, registaria um aumento, o que confirma a validade da estratégia desenvolvida ao longo do ano”, diz a empresa.

“Ao nível do Grupo é de destacar a consolidação da situação financeira da generalidade das empresas, com a retoma dos seus níveis de rentabilidade, como é o caso das empresas do setor imobiliário, e a continuação da redução do endividamento, que no final de 2018 era de 4,2 mil milhões quando há apenas dois anos ascendia aos 6,1 mil milhões de euros”, diz o comunicado.

É ainda de assinalar o aumento em cerca de 40% do investimento realizado pelas empresas do Grupo Parpública, em relação a 2017, e de cerca de 100% em relação a 2016. Entre 2017 e 2018 as empresas do Grupo reduziram as suas dívidas em cerca de 2.330 milhões o que, para perceção da sua importância e significado, representa mais de 1% do

PIB.

Ao nível da Parpública, em 2018 são ainda de destacar a continuação da trajetória de redução da dívida total, que diminui em 975 milhões (cerca de 30%), a par de uma redução da taxa média de juros de 4,25 para 3,5%, e do passivo em geral, que caiu 1.142 milhões de euros, permitindo o reforço da sua autonomia financeira para 65%.

“No plano estratégico, 2018 marca o início do processo de regularização da dívida do Estado à Parpública decorrente da entrega de receitas de reprivatização ocorrida ao longo dos anos”, diz a holding estatal que acrescenta que o ano marca ainda a definição de orientações no sentido da concentração das participações do Estado em empresas, como foi já o caso das participações da Inapa, na sequência das transações iniciadas no final de 2018 e concluídas no início de 2019. Isto permitirá consolidar a carteira da Parpública e contribuir para uma maior racionalização do exercício da função acionista do Estado.

“A redução de dívida, redução de custo de financiamento, aumento do investimento e resultados positivos da holding e em todos os segmentos de atividade. Estes são os vetores a destacar relativamente ao exercício económico de 2018”, refere a empresa.

As perspetivas para 2019 “apresentam-se positivas, assentes numa cada vez mais sólida posição financeira do Grupo, e da holding em particular, beneficiando da redução dos encargos associados à dívida, a qual deverá continuar a sua trajetória decrescente dando concretização a um dos objetivos centrais da gestão”, acrescenta.