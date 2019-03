Parpública vai dar apoio às privatizações angolanas

A Parpública vai assessorar a execução do programa de privatizações de Angola depois da assinatura do protocolo de colaboração com a IGAPE.

O presidente da Parpública, Miguel Cruz, e o presidente do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) angolano, Valter Barros, assinaram nesta quinta-feira, em Benguela um protocolo de colaboração, com vista à prestação de apoio técnico no âmbito do acompanhamento das empresas públicas e da implementação do programa de privatizações definido pelo governo de Angola, anunciou a holding do Estado.

Miguel Cruz deslocou-se a Angola no âmbito da visita de Estado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa-

“Integrado no programa desta visita, teve lugar em Benguela um Fórum Empresarial, o qual contou com a participação do Governador da Província de Benguela e dos membros dos governos de Portugal e de Angola que tutelam as relações externas, a economia e a agricultura, e ainda de representantes de entidades e empresas relevantes no quadro das relações económicas entre os dois países, tendo o presidente da Parpública participado no painel sobre o “Apoio ao Investimento Privado”, diz o comunicado.

A assinatura do protocolo entre a Parpública e o IGAPE ocorreu no âmbito deste Fórum Empresarial, tendo antecedido a intervenção do Presidente da República de Portugal na sessão de encerramento.