Passageira que obrigou a paragem de comboio no Entroncamento não tem coronavírus

A passageira que no domingo levou à paragem do comboio Sud Express no Entroncamento por alegar estar com sintomas de coronavírus não está infetada. A informação é avançada pela “TVI” esta segunda-feira, 2 de março.

O comboio acabou por seguir viagem pelas 2:11 depois da passageira ter saído do comboio, segundo a PSP. O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa tinha como destino Paris.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirmou que “a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24”. As autoridades disseram desconhecer se a mulher, que segundo a PSP é proveniente da China, entrou na estação de Santa Apolónia ou na estação da Gare do Oriente, acrescentou a fonte do CDOS de Santarém.

A passageira em questão foi retirada do comboio para ser transferida para o hospital e fazer testes de despiste, sendo que todos os passageiros acabaram também por ser sinalizados.