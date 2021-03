Patrícia Mamona torna-se campeã europeia de triplo salto em pista coberta

Patrícia Mamona tornou-se campeã europeia de triplo salto em pista coberta neste domingo, conquistando a terceira medalha de ouro para Portugal na competição disputada na cidade polaca de Torun, depois de Auriol Dongmo (lançamento de peso) e Pedro Pichardo (triplo salto) terem conseguido primeiros lugares.

A atleta de 32 anos, que já tinha sido campeã europeia em 2016, dessa vez ao ar livre, foi a primeira classificada graças a um salto de 14,53 metros, com o qual bateu o seu próprio recorde nacional de pista coberta, apenas um centímetro à frente da espanhola Ana Peleteiro e da alemã Neele Eckhardt.

Apesar de ter partido para a final com a segunda marca da época entre as participantes, atrás da grega Paraskevi Papachristou, que não iria além do quinto lugar, Patrícia Mamona liderou desde o início. Começou com 14,35 metros, melhorou três centímetros na segunda ronda e atingiu o novo recorde nacional em pista coberta no terceiro salto.

Ainda sentiu alguns calafrios com a aproximação das rivais, pois Eckhardt fez 14,52 metros ao terceiro salto, e Ana Peleteiro saltou a mesma distância na última tentativa, mas a atleta do Sporting, natural de Lisboa e com ascendência angolana, não precisou de melhorar a marca para juntar a medalha de ouro ao seu extenso palmarés. Nomeadamente as medalhas de bronze nos europeus de atletismo de 2012, em Helsínquia, e nos europeus de atletismo em pista coberta de 2017, em Belgrado.

Patrícia Mamona teve direito, tal como Pichardo e Dongmo, a mensagens de parabéns do primeiro-ministro António Costa, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

Parabéns Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto. Excelente forma de terminar este campeonato, com mais um ouro para #Portugal.

Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira. — António Costa (@antoniocostapm) March 7, 2021