Paula Amorim propõe Adolfo Mesquita Nunes para a administração da Galp

A Amorim Energia reforçou a representação no Conselho de Administração da Galp. A entrada de mais mulheres destaca-se entre as novidades.

A Galp Energia publicou na CMVM, passava da meia-noite, a convocatória da Assembleia Geral de 12 abril, e nela estão incluindos os pontos relativos à eleição dos órgãos sociais.

“Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato relativo ao quadriénio de 2019-2022; deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato relativo ao quadriénio de 2019-2022; deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato relativo ao quadriénio de 2019-2022; deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato relativo ao quadriénio de 2019-2022; e deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o mandato relativo ao quadriénio de 2019-2022 e sobre a fixação da respetiva remuneração”, estão entre os pontos da agenda.

Na lista proposta pela Amorim Energia, Paula Amorim mantém-se Presidente. A lista de administradores para um novo mandato mantém ainda Carlos Gomes da Silva (actual CEO); Filipe Crisóstomo Silva; Thore E. Kristiansen; Carlos Costa Pina; José Carlos Silva Costa; Miguel Athayde Marques; Luís Todo Bom; Francisco Teixeira Rêgo; Rui Silva Gonçalves; Diogo Mendonça Tavares; Jorge Seabra de Freitas; e Marta Amorim.

Mas substitui os restantes administradores atuais sobretudo por mais mulheres e por Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS.

Assim à lista são acrescentados Sofia Tenreiro; Susana Quinana-Plaza; e Cristina Neves Fonseca. Mas também Carlos Ferraz Carvalho Pinto e o brasileiro Edmar Fagundes de Almeida.

Dos atuais 19 membros do Conselho de Administração, que foram eleitos na Assembleia Geral de 16 de abril de 2015 para o mandato de quatro anos (2015-2018), que terminou em 31 de dezembro de 2018; saem seis membros.

Atualmente, na presidência do Conselho de Administração está Paula Amorim e os vice-presidentes são Miguel Athayde Marques e Carlos Gomes da Silva (CEO), que se mantêm.

Os vogais são Thore E. Kristiansen (executivo); Filipe Crisóstomo Silva (executivo); Sérgio Gabrielli de Azevedo; Abdul Magid Osman; Marta Amorim; Raquel Vunge; Carlos Costa Pina (executivo); Francisco Rego; Jorge Seabra de Freitas; José Carlos Silva (executivo); Pedro Ricardo (executivo); Tiago Câmara Pestana (executivos); Rui Paulo Gonçalves; Luís Todo Bom; Diogo Mendonça Tavares; e Joaquim Borges Gouveia.

Destes saem Sérgio Gabrielli de Azevedo; Abdul Magid Osman; Raquel Vunge (que representa a Sonangol); Pedro Ricardo (executivo); Tiago Câmara Pestana (executivos) e Joaquim Borges Gouveia.

Para o Conselho Fiscal são propostos José Pereira Alves; Pedro Antunes de Almeida; Maria de Fátima Geada; e Amável Calhau (suplente).

A auditora para o novo mandato é a EY.

Para a Mesa da Assembleia Geral é proposto para presidente Ana Perestrelo de Oliveira; Rafael Lucas Pires (vice-presidente) e Sofia Borges.

A Comissão de Remunerações proposta é composta pelos acionistas Amorim Energia (presidente); Jorge Armindo e Joaquim Hierro Lopes.

Recorde-se que a Amorim Energia é a maior acionista da Galp com 33,34%, sendo que os seus acionistas são a Power, Oil & Gas Investments BV (com 35% do capital), a Amorim Investimentos Energéticos SGPS (20%) – ambas do Grupo Amorim – e a Esperaza Holding BV (45%) é detida pela Sonangol (60%) e Isabel dos Santos (40%).

Depois os outros acionistas são a Parpública com 7,48%; a BlackRock com 4,998%; e a norte-americana T. Rowe Price Group, Inc. com 2,10%. Esta empresa gestora de investimentos multinacional, tem sede em Maryland, EUA e está cotada no Nasdaq.