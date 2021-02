Paulinho no Sporting custa 18 milhões por 70% do passe

O Sporting vai pagar o equivalente a 18 milhões de euros por 70% do passe do avançado Paulinho, cuja transferência de Braga para Alvalade deve ser assumida nas próximas horas.

O Jornal Económico apurou que o acordo monetário directo ficará nos 13 milhões euros, a que se somam mais três milhões do passe do defesa Borja, que segue em definitivo para o Minho e outros dois milhões do empréstimo do avançado Sporar com o Sporting a suportar 50% do vencimento.

Estes números significam que o passe do avançado foi negociado com base numa avaliação 26 milhões de euros (tinha uma cláusula de rescisão de 30 milhões) e será a maior aquisição de sempre do futebol do Sporting.

Paulinho constituirá o principal reforço de Rúben Amorim para o que resta da temporada mas não será o único. João Pereira, lateral direito ex-internacional português, de 37 anos, que já representou o Sporting (2015/16) e rescindiu há poucos dias com o Trabzonspor, regressa até final da temporada para ser opção em qualquer impedimento de Pedro Porro.

Esse papel era assegurado até agora por Gonzalo Plata, entretanto despromovido para a equipa B.