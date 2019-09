A entidade gestora do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) tem 4 milhões de euros para apoio ao processo de modernização e capacitação das empresas do sector agrícola. As candidaturas podem ser entregues até 12 de novembro de 2019, às 17h00.

