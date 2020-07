Pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos pressionam Wall Street

Os três principais índices de Nova Iorque iniciaram a sessão desta quinta-feira em baixa, em linha com as praças europeias, que entretanto recuperaram e estão em ligeira baixa.

Por volta das 15h30, horário de Portugal Continental, o Dow Jones perdia 0,25%, para 26.803,8 pontos; o S&P 500 desvalorizava 0,72%, para 3.203,37 pontos; e o Nasdaq afundava 1,44%, para 10.398,30 pontos.

O sentimento do mercado está pressionado pelos dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. Segundo o Departamento do Trabalho norte-americano, o número de pessoas que recebem subsídio de desemprego permanece historicamente alto no país. O número de pessoas nos Estados Unidos com subsídio de desemprego manteve-se em 1,3 milhões na semana passada, indicando que muitas empresas ainda estão a despedir à medida que surgem novos surtos de Covid-19

Nas empresas, Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp, destacou ” a reação negativa do Bank of America às contas apresentadas. Já o Morgan Stanley reagiu positivamente aos números”.

Destaque ainda para queda de 2,83% das ações do Twitter depois diversas contas de pessoas famosas — Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Warren Buffet, Bill Gates e Elon Musk — terem sido pirateadas num esquema que envolve envio de fundos para contas Bitcoin.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate perde 0,61%, para 40,95 dólares. Em Londres, o barril de Brent, referência para o mercado europeu, cede 0,41%, para 43,61 dólares.