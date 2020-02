Pedro Nuno Santos contra David Neeleman: “É inaceitável” TAP pagar prémios depois de prejuízos de 100 milhões

O Governo considera “inaceitável” que a TAP decida pagar prémios a uma parte dos seus trabalhadores depois da companhia ter registado prejuízos de “100 milhões de euros” em 2019.

“É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e para com os portugueses”, disse o ministro das Infraestruturas esta quarta-feira no Parlamento, citado pela Agência Lusa.

Pedro Nuno Santos sublinhou que a decisão de pagar prémios é tomada pelos acionistas privados da companhia, sem o Governo ter uma palavra a dizer. ““No conselho de administração, a maioria é o do Estado. Na gestão, é 100% privada”, apontou.

“Foi dito à TAP que não permitiremos a atribuição de prémios”, afirmou o ministro, de acordo com a Lusa.

A discussão sobre os prémios da TAP assume maior importância depois de ter sido noticiado que a TAP deverá ter registado mais de 100 milhões de euros de prejuízos em 2019, conforme revelou o jornal Eco a 14 de fevereiro, depois dos 118 milhões de prejuízos registados em 2018.

Pedro Nunos Santos reagiu assim às declarações recentes de David Neeleman, quando o principal acionista da TAP garantiu que pretende continuar a pagar prémios apesar dos prejuízos. “Pagámos prémios e vamos continuar a pagar prémios”, disse ao Observador.

“Todas as companhias pagam prémios de desempenho, é a fórmula consagrada em todo o mundo para gerir quadros de forma mais eficiente e, é assim que a queremos a gerir para estimular as performances individuais”, afirmou na entrevista publicada a 13 de fevereiro.

Recorde-se que em junho de 2019, a Agência Lusa revelou que a TAP tinha pago prémios de 1,171 milhões de euros a 180 dos seus trabalhadores, do total de mais de 10 mil trabalhadores com que conta. Só dois dos seus quadros superiores receberam cada 110 mil euros. Os prémios oscilaram entre os mil euros e os 110 mil euros.