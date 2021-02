Pedro Sánchez anuncia fundo de 11 mil milhões para turismo, hotelaria e pequenas e médias empresas

Pedro Sanchez anunciou esta quarta-feira, 24 de fevereiro, que está para breve a aprovação de um novo fundo de 11 mil milhões de euros para apoiar pequenas e médias empresas e trabalhadores independentes das áreas do turismo e hotelaria em Espanha, conta o jornal “El Economista”.

O anuncio do presidente do governo espanhol surgiu durante a sessão plenária do Congresso. Durante a sua intervenção Pedro Sánchez indicou que este fundo vai ser aprovado nas próximas semanas com o objetivo de facilitar o regresso da atividade e a contratação de trabalhadores nas áreas em questão.

“É um montante importante de recursos para continuar a apoiar sectores que se encontram numa situação extremamente complexa para as difíceis semanas que se avizinham”, salientou o presidente do governo espanhol no seu discurso.

Estas medidas de apoio já vinham a ser pedidas há vários meses pela vice-presidente Nadia Calviño, que na semana passada se mostrou confiante de que o novo pacote de ajuda poderia ser aprovado em março.