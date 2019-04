PeekMed eleita “Melhor Startup” em evento europeu

A PeekMed, empresa que integra a comunidade da Startup Braga, foi eleita “Melhor Startup” durante a edição 2019 do evento Startup Olé, em Salamanca (Espanha). O prémio conquistado serviu para validar e reconhecer o trabalho que a PeekMed tem vindo a desenvolver.

Já a pensar no futuro, a startup pretende avançar com a implementação do seu sistema digital 3D, que oferece aos cirurgiões ortopédicos a capacidade de garantir melhores resultados para os pacientes. Com o projeto já validado pela FDA (Food and Drug Administration), João Pedro Ribeiro, CEO e cofundador da PeekMed, garante que a expansão é natural e “está alinhada com a nossa visão de chegar a todos os médicos ortopedistas”.