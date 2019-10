Pela primeira vez, há mais pessoas com 65 anos do que crianças com menos de cinco anos, revela a ONU

Entre 2017 e 2030, o número de pessoas com idades superiores a 60 anos deverá crescer 46%, de 962 milhões para 1.4 mil milhões, ultrapassando em grande escala as crianças com menos de 10 anos. Este deverá ser o maior e mais rápido crescimento populacional num mundo desenvolvido, sendo que o envelhecimento é considerado como uma das transformações sociais mais significativas do século XXI.

Os dados divulgados esta terça-feira pela Organização das Nações Unidas (ONU) assinalam o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Entre outras dados, esta organização indica que o número de pessoas com mais de 65 anos no mundo excedeu, pela primeira vez na história, o número de crianças com menos de 10 anos. A ONU alerta ainda que, em 2050, é esperado que as pessoas com mais de 80 anos devam triplicar dos atuais 143 milhões para 426 milhões. Em Portugal, a ONU antecipa que a percentagem de idosos com mais de 65 anos possa situar-se entre os 29,2% e 38,1%.

O novo relatório também aponta que o aumento do número de idosos será maior e mais rápido na Ásia, enquanto que o maior aumento populacional será em África. Porém, a ONU estima que o continente mais envelhecido, em 2050, será a Europa com uma idade média de 42,5 anos de idade, enquanto que o continente africano será o mais jovem com uma idade média de 19,7 anos.

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a esperança média de vida dos portugueses é de 81,5 anos de idade, colocando Portugal entre os três países com a esperança de vida mais baixa. A partilhar a mesma idade média surge a Irlanda e Malta.