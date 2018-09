Pescar ao centro

Existe uma convicção generalizada que as eleições se ganham ao centro, sendo certo que tal pode não corresponder inteiramente à verdade atual do sentido do espetro político. A tendência de rasgar ao meio a opção dos eleitores não tem tido correspondência, nem na prática política, nem na fixação ideológica. A divisão simplista entre o centro-direita de um lado e do outro, o centro-esquerda não tem tido uma manifestação de equilíbrio.

Nos últimos cinco atos eleitorais, o centro-direita apenas uma vez – em 2011 – alcançou entre si os 50% das escolhas dos eleitores, enquanto em todas as restantes eleições a esquerda teve sempre 47,5% ou mais dos votos (sucessivamente 58,9%, 55,3%, 41,2% e 53,3% em 2015). Uma posição pouco equilibrada face às sucessivas governações e tendências eleitorais. Ou seja, em Portugal, o centro está reconhecidamente mais à esquerda.

A ideia da existência de um eleitorado do centro (acho que fica melhor de centro) – flexível e sem determinação ideológica – foi profundamente desafiada com a instituição da “geringonça” com (de) António Costa. No início da presente legislatura, a opção por uma fórmula PS com apoio parlamentar do BE e do PCP assumiu desde o princípio uma marca exclusiva de esquerda, embora a atual solução governativa assente mais numa reação contra as políticas do governo anterior do que na ação por iniciativa própria de um Governo socialista.