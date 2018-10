Petrobras funde-se com empresa norte-americana para operações no Golfo do México

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou que a subsidiária Petrobras América Inc-PAI e empresa norte-americana Murphy vão fundir as operações no Golfo do México, com a petrolífera brasileira a encaixar 955 milhões de euros.

De acordo com um comunicado divulgado, na quarta-feira, pela Petrobras, a parceria engloba todos os ativos de produção de ambas as empresas localizados no Golfo do México, a principal região produtora de petróleo nos Estados Unidos.

petrobras

A nova empresa prevê uma produção média estimada de cerca de 75 mil barris de petróleo, nas zonas de águas profundas de Cascade, Chinook, St. Malo, Lucius e Hadrian North, Cottonwood e Adriano Sul, Dalmatian, Front Runner, Clipper, Habanero, Kodiak, Medusa e Thunder Hawk.

A transação de 955 milhões de euros é parte do objetivo da petrolífera estatal brasileira de vender ativos no valor de 18,2 mil milhões de euros.

Do valor total do negócio, a Petrobras vai receber inicialmente 782 milhões de euros, correspondentes à diferença de valor entre os ativos investidos pelas duas empresas. O restante será pago em 2025.

A empresa Murphy já tinha uma participação de 20% em quatro blocos em águas profundas na bacia brasileira de Sergipe-Alagoas.