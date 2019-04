A empresa PetroRio do empresário brasileiro Nelson Tanure apresentou uma proposta de compra da portuguesa Prio, tal como avançou a Bloomberg esta semana, mas não está sozinha. Há uma short list que é composta por três empresas do setor.

Para além da PetroRio de Tanure, há duas gasolineiras estrangeiras na corrida, sendo que uma delas já opera em Portugal e a outra ainda não. Mas não foi possível identificar. O Jornal Económico sabe que essa lista não inclui a BP, nem a Oz Energia.

O processo de venda da gasolineira liderada por Pedro Morais Leitão e que é gerida pelo fundo de reestruturação Oxy Capital, não tem intermediários financeiros, porque formalmente não há nenhum processo de venda aberto.

Mas isso não impede que haja negociações.

A Prio, que conta com um armazém de combustíveis no porto de Aveiro e com uma rede nacional de mais de 250 postos de combustível, está há venda há largos meses, mas ainda não há nenhum acordo assinado. O Jornal Económico sabe que chegou a estar escolhido um favorito entre os três candidatos (e não é a petrolífera de Tanure), mas vicissitudes dessa empresa impediram um desfecho nas negociações.

O Jornal Económico confirmou o interesse de Nelson Tanure na gasolineira gerida pela Oxy.

