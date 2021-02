PGA Tour 2021 vende direitos televisivos por 562 milhões de euros

O PGA Tour, a maior competição de golfe do mundo, chegou recentemente a acordo para a venda dos direitos televisivos respeitantes aos próximos oito anos, no valor de 680 milhões de dólares (562 milhões de euros), segundo o portal “Palco 23”.

O acordo para a venda dos direitos televisivos foi celebrado com as redes de televisão “CBS”, “NBC Sport” e a Disney, e representa um acréscimo de 70% face ao acordo anterior, que tinha havia sido definido em 400 milhões de dólares (330 milhões de euros).

Nos 50 torneios planeados do PGA Tour para 2021, haverá um total de 376 milhões de dólares (310 milhões de euros) em prémios para os participantes.

Outra das novidades é o acordo de patrocínio com a relojoeira suíça, Rolex, do qual não foram divulgados os detalhes financeiros nem a duração do mesmo. No âmbito do acordo estabelecido por ambas as entidades, a Rolex passará a ser cronometrista oficial do PGA Tour e, ao mesmo tempo, parceira oficial do PGA América e das suas três grandes competições – PGA Championship, o Kpmg Women’s PGA Championship e o Campeonato Sénior PGA KitchenAid.

O PGA Tour foi criado em 1929 nos Estados Unidos, mas somente em 1968 foi constituído como uma entidade independente da Association of Professional Golfers dos Estados Unidos. Os torneios do campeonato são disputados praticamente em território norte-americano e também no México.