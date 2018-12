PHC Software cria unidade para gestão de produto e inovação

A empresa de software PHC anunciou a criação da Product & Innovation Unit, uma nova unidade de negócio dedicada à gestão de produto e à inovação. A nova área da software house portuguesa resulta do «trajeto de crescimento da empresa» em que o foco na «inovação da gestão» vai permitir que os «produtos continuem a evoluir enquanto soluções pensadas para resolver os problemas dos gestores e das empresas».

A unidade vai ficar a cargo de Joana Afonso, até agora diretora da Global Marketing Unit, que se revela pronta para as suas novas responsabilidades: “Estou muito motivada e focada neste novo desafio e crescimento proporcionado pela PHC. Mas também pela criação de uma unidade que tornará os produtos PHC ainda melhores e mais inovadores, de forma a trazer aos clientes as melhores soluções de gestão para os seus desafios».

Adicionalmente, está também prevista a criação de um roadmap público de evolução do produto, que permitirá à comunidade PHC conhecer a tendência de evolução do PHC CS e do Drive FX em áreas não confidenciais, e a criação da figura de «evangelist», um responsável pelo conhecimento sobre o produto da empresa e pela compreensão do mesmo enquanto ferramenta de gestão.