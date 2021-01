O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) propôs à administração da TAP um corte salarial de 45% já este ano, superior aos 25%, previstos no plano de restruturação. Uma proposta inicial que contempla uma redução salarial decrescente durante quatro anos e que desaparece em 2025, ano em que a companhia aérea deverá regressar aos lucros. Pilotos estão, assim, dispostos a aceitar as condições aplicadas na Lufthansa no âmbito do plano de restruturação, com vista a minimizar o despedimento previsto de 500 pilotos.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor