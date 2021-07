Pior natalidade em 50 anos. Nasceram menos 4.500 bebés no primeiro semestre do ano

No primeiro semestre de 2021 nasceram 37.675 bebés em Portugal, o que representa menos 4.472 nascimentos que no ano passado, revelam os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Até junho de 2021, os nascimentos ficaram ainda abaixo dos valores de 2014, voltando agora a registar-se o pior semestre em termos de natalidade dos últimos 50 anos.

Em 2014, a crise económica sentida na altura fez com que tivessem nascido 38.808 bebés nos primeiros seis meses do ano. Agora, estima-se que a crise pandémica – aliada ao sentimento económico – faça cair a natalidade no final do ano.

Entre janeiro e junho de 2020, tinham sido submetidos ao teste do pezinho, 42.149 bebés.

Os dados recolhidos pelo INSA mostram que o maior número de bebés rastreados se observou nos distritos de Lisboa, com 11.208, e do Porto, com 7.008 testes efetuados, seguidos do distrito de Braga, com 2.765 testes. Por outro lado, Bragança (253), Portalegre (269) e Guarda (282) foram os distritos com menos recém-nascidos.