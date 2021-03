Plataforma da União Europeia quer intensificar luta contra perdas e desperdícios alimentares

A plataforma da UE (União Europeia) sobre Perdas e Desperdícios Alimentares vai intensificar a luta contra este fenómeno no espaço comunitário e a nível mundial.

A comissária da Saúde e Segurança dos Alimentos, Stella Kyriakides, discursou esta semana na 10.ª reunião da Plataforma da UE sobre Perdas e Desperdícios Alimentares, tendo esta reunião constituído uma oportunidade para debater importantes trabalhos em curso sobre a prevenção de perdas e desperdícios alimentares.

Segundo um comunicado do RAPID – Representação em Portugal da Comissão Europeia, “durante a reunião, a Comissão apresentou informações atualizadas sobre as ações emblemáticas para reduzir o desperdício alimentar no âmbito da Estratégia do Prado ao Prato, tais como os trabalhos sobre a quantificação do desperdício alimentar e o estabelecimento de objetivos a nível da UE para a sua redução, bem como atividades relacionadas com a indicação dos prazos de validade”.

“Os Estados-Membros e as organizações do setor privado explicaram de que forma o trabalho da Plataforma e as suas recomendações de ação para a prevenção do desperdício alimentar contribuíram para as suas atividades no terreno. As organizações internacionais prestaram informações atualizadas sobre os recentes desenvolvimentos a nível mundial, incluindo os trabalhos preparatórios para a Cimeira das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares de 2021”, conclui o referido comunicado.