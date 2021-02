Plataforma de bem-estar mental angaria sete milhões de euros em ronda de investimentos Série A

A plataforma líder no mercado brasileiro na área de saúde mental e bem-estar emocional, a Zenklub, anunciou esta semana a conclusão da ronda de investimento Série A num total de sete milhões de euros. Este investimento tem como objetivo aumentar a sua presença no segmento empresarial num dos maiores mercados mundiais, preparando ainda a expansão para o resto da América Latina.

A ronda de investimento foi liderada pela gestora de ativos brasileira Tarpon Capital, e pelo investidor líder na empresa, a Indico Capital Partners, fundo baseado em Lisboa, onde a empresa está sedeada, lê-se no comunicado que dá conta desta ronda de investimentos.

A Zenklub “permite que qualquer pessoa, e cada vez mais colaboradores de empresas parceiras, acedam a consultas online e apoio ao bem-estar emocional”. “A plataforma proporciona conteúdo online personalizado e ferramentas de formação, além da possibilidade de realização de consultas online com mais de 800 profissionais entre psicólogos, terapeutas e psicanalistas”, indica a empresa.

A empresa viu o número de clientes crescer 515% entre 2019 e 2020, com mais de 50 mil consultas online por mês. Atualmente, a Zenklub trabalha com departamentos de recursos humanos de mais de 200 empresas, o que representa um crescimento de 1.683% em comparação com 2019.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país do mundo com o maior índice de transtornos de ansiedade e o quinto maior índice de casos de depressão. Os dados mostram que em 2020, havia mais de 260 milhões de pessoas a sofrer com ansiedade e mais de 320 milhões a enfrentar depressões, sendo muitas evidenciadas pela pandemia.

“Este aumento de capital vai permitir-nos captar o crescimento explosivo do mercado e cimentar ainda mais a nossa solução líder de mercado. Também levará a Zenklub a outro nível em termos de desenvolvimento de soluções baseadas em dados, soluções que os nossos clientes necessitam, e possibilitará a formação dos profissionais que atendem o utilizador final”, afirmou Rui Brandão, cofundador e CEO da Zenklub, acrescentando que “a experiência para o utilizador será mais personalizada e aumentará o desenvolvimento emocional e o apoio prestado”.

“A pandemia pôr em evidência um problema antigo que não era reconhecido pela sociedade. O bem-estar mental foi estigmatizado e mal compreendido e as suas implicações pessoais e profissionais gerais não foram totalmente reconhecidas”, destacou Pedro Faria, cofundador da gestora de ativos brasileira que liderou a ronda de investimento.

“Encontrámos na Zenklub uma oportunidade de resolver um problema global que custa à economia global mais de um trilião de dólares por

ano. O Brasil, em particular, é infelizmente um líder global em casos de ansiedade e depressão”, explicou o cofundador da SK Tarpon.

Por sua vez, Stephan Morais, presidente da Indico Capital Partners, o primeiro fundo a investir na empresa em 2019, evidenciou o crescimento da empresa durante a sua existência. “O crescimento exponencial da Zenklub mostra que há uma grande necessidade por colmatar. As pessoas estão a sofrer globalmente com grandes desafios de saúde, pessoais e económicos. A Zenklub está a abordar o tema com

inclusão digital e comodidade, e pode contribuir significativamente para melhorar o bem-estar de milhões de pessoas, a começar pela América do Sul”.