Polémica. Concurso para publicidade exterior gera ‘guerra’ entre MOP e autarquia de Lisboa

A Multimedia Outdoors Portugal (MOP) colocou uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo para impedir a adjudicação, pela Câmara Municipal de Lisboa, de uma proposta que considera ser ilegal e a menos vantajosa para o município no concurso para a concessão da publicidade exterior, anunciou a elisbmpresa esta sexta-feira, 21 de setembro, em comunicado.

A MOP sublinha que apresentou a proposta mais alta, mas que “esta foi excluída, num processo arbitrário, ao arrepio de todas as regras da lei”, mesmo depois de ter respondido a todos os requisitos do concurso e tendo aguardado pacientemente ao longo de 15 meses que “a transparência vingasse e que os critérios definidos no concurso fossem aplicados”.

Face a toda esta situação a MOP decidiu recorrer aos tribunais, uma decisão que salienta “não foi tomada de ânimo leve”, mas que foi a única ao seu dispor para “impedir que a adjudicação avance, causando danos públicos graves” e que só desta forma será possível a “reposição da legalidade”.