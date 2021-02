Polémicas na Austrália são águas passadas? Facebook vai investir mil milhões no jornalismo

Depois da polémica na Austrália (Faceblock) que levou o Facebook a bloquear os meios de comunicação social do país, a rede social de Mark Zuckerberg não só inverteu a decisão como também anunciou um investimento de mil milhões de dólares (824 milhões de euros) em jornalismo. A medida foi revelada através do site oficial do Facebook, assinada por Nick Clegg, onde a gigante tecnológica se compromete a apoiar o “sector de notícias” a nível global, distribuído através do projeto “Facebook Journalism”.

O investimento agora anunciado dá continuidade aos 600 milhões de dólares (494 milhões de euros) já distribuídos por 50 meios de comunicação social dos Estados Unidos e Canadá, sendo que a grande novidade prende-se com o alargamento do apoio a outros meios de comunicação social espalhados pelo mundo.

Nick Clegg, vice-presidente para Global Affairs do Facebook, afirma que a rede social reconhece “que o jornalismo de qualidade está no centro de como as sociedades abertas funcionam – informando e capacitando os cidadãos, responsabilizando os poderosos”. Por isso mesmo, Clegg sublinha que “o Facebook está mais do que disposto a fazer parceria com editores de notícias”.

No mês passado, o Facebook anunciou acordos com várias meios de comunicação social no Reino Unido, incluindo o The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group e Sky News. Como resultado, os editores viram os seus conteúdos apresentados no Facebook News – uma seção dedicada dentro da aplicação do Facebook que apresenta notícias selecionadas e personalizadas de centenas de publicações nacionais, locais e de lifestyle.

O Facebook bloqueou os meios de comunicação social na Austrália na última quarta-feira, dia 17 de fevereiro, depois de o governo australiano ter anunciado que iria introduzir uma nova lei que exigiria ao Facebook pagamentos ao media para publicar os links para dos seus artigos. Contudo, a proibição durou pouco, com o Facebook a alcançar um acordo com o governo australiano na segunda-feira, voltando a autorizar as páginas dos meios de comunicação social australianos na sua plataforma.

Sobre a polémica com o governo australiano, Clegg esclarece que “do ponto de vista do Facebook, no centro da questão está um mal-entendido na relação entre o Facebook e os publishers de notícias. São os próprios publishers quem escolhe partilhar as suas histórias nas redes sociais ou permitir a partilha, porque ganham valor ao fazê-lo”.