Polícia chamada a colégio em Cascais enquanto alunos se preparavam para fazer exame

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve na manhã desta sexta-feira na St. Dominic’s International School, um colégio privado em São Domingos de Rana, Cascais, para obrigar uma turma de 10.º ano a ir para casa.

Segundo notícia avançada pela TSF, o comissário da PSP Artur Serafim referiu que: “Recebemos várias denúncias anónimas de que o colégio estaria a laborar, que estariam 20 alunos [na escola] e iam chegar mais 23 para realizar um exame do 10.º ano”.

Artur Serafim também explicou que a diretora do colégio foi notificada pela polícia sobre as novas regras em vigor e que esta pediu aos pais para irem buscar os 20 alunos que se encontravam no colégio e disse que os restantes 23 não se deviam deslocar à escola.

Os alunos preparavam-se para fazer um exame, indo contra a medida do Governo para suspender todas as atividades letivas, avançadas por António Costa na quinta-feira, 22 de janeiro. Segundo a TSF, até ao momento esta foi a única intervenção da PSP no sentido de fazer cumprir as recentes medidas aplicadas às escolas.