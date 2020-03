Politécnico do Porto recomenda alunos e professores de Felgueiras e Lousada a ficarem em casa

O Instituto Politécnico do Porto (P. Porto) recomendou esta segunda-feira toda a comunidade ligada às suas instituições e que resida em Felgueiras ou em Lousada a ficar em casa. A decisão surge depois de a Direção Geral de Saúde (DGS) ter colocado suspenso as atividades dos estabelecimentos de lazer e culturais e de uso público nos dois concelhos devido à propagação do novo coronavírus.

“Recomenda-se a todos os estudantes, docentes, investigadores, técnicos e restantes colaboradores do P. Porto residentes nos concelhos de Felgueiras ou de Lousada que não se desloquem para as instalações do P. Porto”, pode ler-se num comunicado enviado aos alunos,pela comissão de gestão do Covid-19, a que Jornal Económico teve acesso.

A DGS informou ontem que as autoridades iriam proceder ao fecho tanto das escolas públicas e privados como à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer e culturais e de utilização pública (ginásios, bibliotecas, piscinas, cinemas, teatros…).

“As pessoas dos concelhos de Felgueiras e Lousada devem evitar deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas, de forma a reduzir o número potencial de pessoas contagiadas”, explica o documento assinado por Maria da Graça Gregório de Freitas.