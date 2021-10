Ponte Luís I sem trânsito automóvel durante um ano

A Ponte Luís I, que une o Porto a Vila Nova de Gaia, vai deixar de ter trânsito automóvel durante um ano a partir do dia 14 de outubro.

A Infraestruturas de Portugal vai dar início à “empreitada de Reabilitação e Reforço do Tabuleiro Inferior da Ponte Luís I sobre o Rio Douro, nas cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, e devido à natureza dos trabalhos a realizar será necessário encerrar o trânsito automóvel a partir das 00h00 do próximo dia 14 de outubro, por um período de aproximadamente 12 meses”. Já no tabuleiro superior circula o Metro do Porto.

De forma a minimizar os impactos desta intervenção, será permitida a passagem de peões em “situação condicionada através de plataformas montadas para o efeito”.

Esta intervenção vai ter um custo de 3,3 milhões de euros, com o objetivo de “reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria das quais relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos, e outras que venham a ser identificadas no âmbito dos trabalhos a executar”.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, é “necessária a substituição pontual de rebites, a retificação de chapas deformadas, a manutenção dos aparelhos de apoio, a substituição das juntas de dilatação, a reparação das portas de acesso aos encontros e a reabilitação dos serviços afetados”. Simultaneamente, a “empreitada prevê também o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, introdução de sistema de travamento longitudinal e a substituição da laje do tabuleiro”.

Esta projeto também pretende “conferir à ponte e em particular ao tabuleiro inferior uma capacidade resistente compatível com as sobrecargas rodoviárias atuais, pelo que a construção de um novo tabuleiro, permitirá eliminar a limitação de circulação de veículos com peso bruto superior a 30 toneladas, passando a ser admissível a circulação de veículos com peso bruto até 60 toneladas”.

Um dos ex-libris das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, a ponte está integrada na zona classificada como Património Mundial pela Unesco

A estrutura contém um arco principal de 172,5m de vão e 49m de flecha; um tabuleiro superior, com cerca de 391m de desenvolvimento entre eixos dos encontros superiores, destinado à circulação do Metro do Porto e de peões; e um tabuleiro inferior, com cerca de 174 m de desenvolvimento entre eixos dos encontros inferiores, explica a Infraestruturas de Portugal.

A ponte foi construída entre os anos 1881 e 1886 e o projeto original foi desenvolvido por François Gustave Théophile Seyrig, antigo sócio de Gustave Eiffel (com quem desenvolveu o projeto da Ponte Ferroviária D. Maria Pia), ao serviço da empresa belga Société Willebroeck (Bélgica).