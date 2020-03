“Por favor, desligue. Obrigado”. Verdes exigem correção de número errado na página do SNS sobre Covid-19

O portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indica que o número a ligar, em caso de suspeitas de Covid-19 é 800 24 24 24, no entanto esta informação disposta no site público está incorreta. O partido Os Verdes exigem a correção imediata do número errado que surge na página do SNS.

O Jornal Económico ligou para o número em questão e a mensagem é “por favor, desligue. Obrigado”. Ou seja, além de equivocar possíveis doentes que possam estar infetados com Covid-19, o número em questão não indica qual o verdadeiro número que presta assistência.

“A DGS recomenda também as pessoas a ligarem para o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, SNS 24, através do número 800 24 24 24”, lê-se no site do SNS. No entanto, o número correto (e se precisar de ligar, utilize este) é 808 24 24 24.

“O PEV alerta a DGS para a necessidade de correção urgentíssima desse lapso, de modo a que as pessoas sejam corretamente informadas, num portal que é oficial, e tendo em conta o problema concreto que agora se vive com o Covid-19”, indica o partido em comunicado.

O partido indica ainda que a chamada para o número de prefixo 808 tem um custo para o utilizador. “O PEV reafirma que não se compreende como é que um serviço desta natureza, elementar, essencial, que visa facilitar o acesso a aconselhamentos de saúde e de como agir perante determinados sintomas, tem custo para o utilizador associado à chamada realizada”, indica, uma vez que as chamadas deveriam ser gratuitas porque “é o próprio Governo a sugerir que as pessoas não se desloquem para as unidades de saúde”.