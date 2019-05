Porsche quer assumir gestão da SIVA até ao fim do ano

A construtora automóvel alemã Porsche anunciou esta quarta-feira que pretende assumir a gestão da SIVA) no quarto trimestre deste ano, depois do anúncio do acordo para garantir a continuidade das operações em Portugal.

“No seguimento da reestruturação, sujeita a escrutínio judicial e aprovação das autoridades da concorrência da União Europeia, a Porsche Holding Salzburg (PHS) pretende assumir a responsabilidade da gestão operacional e comercial em Portugal no quarto trimestre de 2019”, lê-se num comunicado citado pelo sítio noticioso “Salzburg24”, no seguimento do acordo de compra da SIVA, noticiado pelo Jornal Económico na terça-feira.

“Estamos muito satisfeitos com mais este importante desenvolvimento para a nossa empresa. A médio prazo, Portugal irá ser uma das nossas maiores operações de importação com cerca de 30.000 novos veículos por ano, e será um complemento ideal para as nossas atividades na região da Europa Ocidental”, disse o CEO do Conselho de Administração da PHS, Hans Peter Schützinger, citado no comunicado.

A aquisição da SIVA pela Porsche é olhada com relevância na administração da PHS, uma vez que se tratará de uma operação complementar à posição da fabricante alemã na Europa Ocidental. A SIVA, subsidiária da SAG, o maior grupo automóvel português cujo maior acionista é João Pereira Coutinho, vendeu cerca de 25 mil novos carros em 2018 e atualmente emprega 650 pessoas.

Tal como o Jornal Económico noticiou, a Porsche assinou acordos com a SIVA para adquirir o negócio de importação da Volkswagen, Volkswagen Veículos Comerciais, Audi, SKODA, Bentley e Lamborghini. A rede de retalho detida pelo importador e composta por 11 concessionários em Lisboa e no Porto também será adquirida pela PHS.

A SIVA, que comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Skoda, passa a ser integralmente detida pela Porsche Holdings, sociedade pertencente ao Grupo VW. Este é um processo que deverá estar concluído este ano, anunciou entretanto a SAG ao mercado.

[com Lusa]