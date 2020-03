Porto Editora e Leya disponibilizam aulas gratuitas para estudantes e professores

A partir de segunda-feira, todas as escolas em Portugal vão encerrar como medida do novo plano de contigência anunciado pelo Governo esta quinta-feira. Face a esta medida, a Porto Editora e a Leya decidiu dar acesso gratuito, a professores e alunos, às plataformas de ensino à distância, a Escola Virtual e Aula Digital, respetivamente.

Estas são medidas excepcionais para “uma situação excepcional, que nos desafia enquanto sociedade a encontrar soluções”, declara Vasco Teixeira, administrador da Porto Editora em comunicado, acrescentando que o fecho das escolas pode levar a um grau de ansiedade por parte de professores e alunos. “É isso que queremos diluir com esta iniciativa” de dar acesso gratuito a todos.

Já a Leya anuncia que, mesmo que os livros adotados pelas escolas sejam da concorrência, quer docentes quer estudantes, terão acesso aos recursos oferecidos, diz a editora em comunicado.

“É agora possível atribuir tarefas, testes e quizes ou enviar recursos aos alunos, para que estes possam dar continuidade, rever e/ou consolidar os conhecimentos”, lê-se na nota enviada às redações.

Nestas plataformas, com materiais do 1.º ao 12.º anos, os professores podem criar as suas turmas, onde partilham os conteúdos das suas disciplinas produzidos pelas editoras, ou mesmo, no caso da Porto Editora, conteúdos próprios, feitos pelos docentes.

Enquanto não for retomada a normalidade nas escolas, a Porto Editora vai manter a Escola Virtual aberta para todos (numa situação normal, esta tem uma anuidade de 79,99 euros). Para entrar, é preciso que os interessados façam um registo onde assinalam o nome da escola e o ano de escolaridade. A partir daí terão acesso aos conteúdos, versões digitais dos manuais e outros recursos. No caso da Leya também é preciso registar-se e carregar na opção “oferta escolar”.

Apesar destas propostas das editoras, as associações de directores já alertaram para o facto de o ensino à distância não ser para todos, uma vez que nem todos os estudantes têm acesso a equipamentos – tablets, portáteis ou mesmo smartphones – nem em, alguns casos, à Internet.