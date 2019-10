Portugal atira reembolso de 910 milhões de euros em dívida para 2023 e 2027

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) adiou esta quarta-feira o reembolso de 910 milhões de euros, numa operação de troca de dívida para alongar Obrigações do Tesouro (OT) que venciam em 2021 e 2022.

O Tesouro comprou 560 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021 e 350 milhões de euros de OT com maturidade em 17 de outubro de 2022. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 25 de outubro de 2023 e 14 de abril de 2027.

A aproveitar os juros baixos, esta é a quinta operação de troca de dívida que a entidade liderada por Cristina Casalinho faz este ano. Na última operação de troca de dívida, em julho, o IGCP adiou o reembolso de 797 milhões de euros, numa operação de troca de dívida para alongar OT que venciam em 2020 e 2021. O Tesouro comprou 256 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de junho de 2020 e 541 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 e 17 de outubro de 2028.

Portugal só vai realizar um leilão de dívida de curto prazo no quarto trimestre

Para o último trimestre do ano, o IGCP tem agendado apenas um leilão de Bilhetes do Tesouro, segundo o plano de financiamento divulgado esta terça-feira. “No próximo trimestre, o IGCP prevê emissões de OT [Obrigações do Tesouro] através de leilões, sendo esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão”, refere a instituição liderada por Cristina Casalinho.

O Tesouro não indica quantas emissões de OT prevê no último trimestre, nem a data, mas como habitualmente explica que os leilões terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e “poderão ser realizados à segunda ou quarta quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão”.

Relativamente à emissão de dívida de curto prazo, o IGCP prevê um leilão a 16 de outubro, com maturidade a três meses e a onze meses e um montante indicativo entre mil milhões e 1.250 milhões de euros.

(Atualizado às 11h04)