Portugal com mais 19 casos confirmados de coronavírus. 78 casos no total

Portugal com 78 casos confirmados de coronavírus, segundo relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado hoje. Na quarta-feira tinham sido registados 59 casos.

Existem um total de 637 casos suspeitos, com 133 a aguardarem resultados laboratorial, e 4.923 em contactos de vigilância com as autoridade de saúde.

O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros para decidir novas medidas a tomar para tentar combater o surto de coronavírus em Portugal. O Executivo vai também analisar se encerra ou não as escolas em Portugal, ou se antecipa as férias da Páscoa.

Na quarta-feira, o Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) defendeu que as escolas devem permanecer abertas, a não ser que haja ordens de encerramento por parte das autoridades de saúde nos casos suspeitos/confirmados de coronavírus entre a comunidade escolar. O Governo já disse que pretendia seguir as recomendações do CNSP.

Já os diretores de escolas em Portugal defendem que os estabelecimentos de ensino deveriam ser encerrados, avança hoje o Jornal Público.

Tanto a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) como a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) defendem que as escolas em Portugal deveriam ser encerradas perante os 59 casos já confirmados de doentes infetados com coronavírus.