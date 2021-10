Portugal com 85% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19

Portugal atingiu este sábado o objetivo de ter 85% da população completamente vacinada contra a Covid-19, revelou o Ministério da Saúde. Portugal é ainda o primeiro país a atingir esta meta.

No total, foram administradas 15,3 milhões de vacinas em Portugal continental, sendo que 8,4 milhões de portugueses dispõe agora do esquema vacinal completo.

“Este importante marco só foi possível graças ao compromisso e esforços de todos os profissionais de saúde e outras entidades envolvidas nesta campanha de vacinação, incluindo forças armadas, forças de segurança e autarquias”, nota o gabinete da ministra da Saúde este sábado em comunicado.

Em termos de vacinação da população adolescente, entre os 12 e os 17 anos, cujo processo foi iniciado no verão, o Ministério da Saúde nota que cerca de 88% já tenha começado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 83% já terão o esquema completo.

O Ministério da Saúde enaltece ainda a “forte adesão da população a esta campanha de vacinação, contributo essencial para Portugal alcançar as metas definidas”. “Os portugueses confiaram na ciência, nas vacinas e nos seus benefícios”.

“Existe no país, há mais de quatro décadas, um suporte que é a fundação deste sucesso: um Serviço Nacional de Saúde, com excelentes profissionais, que faz de Portugal um país mais saudável, mais justo e mais inclusivo”, escreve o gabinete no comunicado.