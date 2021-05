Portugal com mais 609 casos de Covid-19. Mais de 300 foram na região de Lisboa

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 848.213 casos confirmados de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registados mais 609 contágios, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado.

A maioria das novas infeções foram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT): 327, elevando o total nesta zona do país para 320.787. Segue-se o Norte, com 164 novos casos, o Centro (52) e depois os Açores (21). A Região Autónoma da Madeira teve mais 14 contágios, o Algarve mais 19 e o Alentejo – que a região com mais população vacinada – 12.

No entanto, não houve vítimas mortais do novo coronavírus entre ontem e hoje, o que faz com que os óbitos se mantenham em 17.023. Segundos as autoridades de saúde, atualmente existem 244 pessoas internadas (mais duas), das quais 49 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos três).

O número de recuperados da doença subiu para 808.557, depois de mais 519 se verem livres do vírus SARS-CoV-2. Já os contactos em vigilância subiram para 23.469 , mais 523 do que na sexta-feira, bem como os casos ativos, que subiram para 22.633 (mais 99).

Na terça-feira, a DGS informou que são 1.654.555 as pessoas em Portugal que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 16% da população portuguesa. Desses mais de 1,6 milhões de cidadãos inoculados, 216.283 receberam a dose na última semana.

No total, 3.526.688 portugueses receberam a primeira dose, ou seja 34% dos habitantes do país. Entre a população portuguesa vacinada – tanto com a primeira dose da vacina como com a vacinação completa – são os mais velhos, com idade igual ou superior a 80 anos, que se destacam: 646.721 (96%) e 607.257 (90%), respetivamente.

