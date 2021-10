Portugal com mais 696 casos de Covid-19 e quatro mortes

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 696 casos confirmados de Covid-19 e quatro mortes associadas à doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado, esta sexta-feira, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

A DGS indica que atualmente existem 410.480 casos registados no Norte (mais 245), 142.966 no Centro (mais 116), 413.750 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 202), 42.724 no Algarve (mais 56), 8.862 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 12), 12.290 na Região Autónoma da Madeira (mais 24) e 38.903 no Alentejo (mais 41).

Das 17.979 mortes, 5.556 aconteceram no Norte (mais um óbito desde ontem), 3.146 no Centro (mais um óbito desde ontem), 7.674 em Lisboa e Vale do Tejo, 464 no Algarve (mais um óbito desde ontem), 1.024 no Alentejo (mais um óbito desde ontem), 42 nos Açores e 72 na Madeira.

Em relação à pressão sobre os hospitais, segundo as autoridades de saúde, existem atualmente 357 pessoas internadas (menos 9) das quais 67 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais uma).

A incidência a nível nacional é de 101,7 casos de infeção por Covid-19 por cada 100 mil habitantes e em Portugal Continental de 103,0 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Rt está em 0,89 a nível nacional e em Portugal Continental.

(notícia atualizada às 17h37)