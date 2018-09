Portugal de fora para dentro

Eis a posição de Portugal no Mundo:

– Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo segundo o World Peace Index.

– Portugal é o nono país do mundo no Compromisso com o Desenvolvimento segundo o Commitment to Development Index 2018.

– Portugal é a décima democracia mais forte do mundo segundo o Relatório da Democracia 2018 publicado pelo respeitado projeto V-Dem.

– Portugal é o único país da OCDE a mostrar melhoria contínua de resultados PISA desde o ano 2000.

– Portugal é o país da OCDE a mostrar maior diminuição de abandono escolar do mundo neste século, tendo caído de 42% em 2000 para 12,2% em 2017.

– Portugal é o país do mundo que mais subiu no World Competitiveness Ranking do último ano, escalando seis lugares.

– Portugal é o país da OCDE com maior percentagem de mulheres licenciadas em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), cerca de 57%, o dobro das japonesas e 22 pontos percentuais mais que as americanas ou dinamarquesas.

– Portugal possui das mais altas taxas de vacinação do mundo, idêntica às dos países nórdicos e superior às de quase todos os outros países europeus.

– Portugal é o terceiro país europeu na percentagem de cobertura de produção renovável de energia relativamente ao seu consumo. Num dia do último mês de março, a nossa produção energética ultrapassou em 43% as nossas necessidades.

E agora, as classificações mais “soft”…

– Portugal é o melhor país europeu para expatriados segundo o Expat Insider 2018.

– Portugal tem no Algarve o melhor local de residência para reformados no mundo, segundo o Huffington Post e o Live and Invest Overseas.

– Portugal coloca duas cidades entre as dez melhores do mundo segundo a Time Out.

– Os Açores foram considerados o melhor destino paisagístico do mundo pela European Best Destinations em 2018.

-Portugal é o segundo melhor país para lançar um “lap-top business” segundo a Entrepreneur.

– Portugal tem a melhor cidade do mundo para freelancers, Lisboa, segundo o muito trendy HoofdKraan.nl.

– Portugal ganhou o prémio “World Best Destination” em 2017 atribuído pelo World Travel Awards…

Bom, dito isto, passo a resumir as façanhas mais recentes das nossas gentes. Um português ocupa a Secretaria Geral da ONU, outro a presidência do Eurofin, outro ainda a Organização Mundial das Migrações. Somos o único país do mundo com dois Pritzkers vivos. Um português e uma portuguesa estão entre os cinco maiores peritos mundiais em Inteligência Artificial, Pedro Domingues e Manuela Veloso. Uma portuguesa, Fátima Carneiro, é a patologista mais influente do mundo. Um português, Sobrinho Simões, tinha já ocupado essa posição em 2015.

Quando Centeno chegou ao Eurofin, o “El País” titulou: “Y una vez más gana Portugal.”

Existe uma ideia entranhada em muitos de nós que Portugal é uma espécie de país falhado, cuja existência é um acaso do descaso, um sonho nunca concretizado, apenas expoente nos idos de quinhentos. Mas Portugal existe, aqui mesmo, sem ter que invocar o Brasil, Angola ou Macau, sem convocar a língua portuguesa para esta guerra. Portugal é tudo isto, uma batalha diária que muitos vencem em nosso nome, um cometido pelo qual vale a pena combater. Porque hoje, como ontem, o mundo é onde melhor nos expressamos. E tudo isto sem falar do Ronaldo…