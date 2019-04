Portugal é o novo “porto seguro” da Europa?

Esta é a questão vital para os principais investidores imobiliários mundiais que vão estar reunidos em Portugal para o primeiro encontro no nosso país, organizado pelo GRI Club.

Responsáveis da TPG, a Round Hill Capital, a Norfin, a Square Asset Management e o Shaftesbury Asset Management Group, estão entre os participantes neste encontro que acontece entre os dias 21 e 22 de Maio, no InterContinental Lisbon.

No Portugal GRI 2019, irão estar presentes investidores globais e locais, responsáveis da banca, promotores e operadores para discutir tendências e oportunidades no mercado imobiliário português.

Como o mercado imobiliário de Lisboa se compara às cidades secundárias? Quando se trata de estratégias de entrada de investidores globais, eles devem “voar sozinhos” ou optar por parcerias locais? E embora possa haver muita procura residencial, onde está a equidade? Essas e outras questões serão debatidas à porta fechada.

Thiago Alves, diretor do Portugal GRI 2019, revela ao Diário Imobiliário que o lançamento no nosso país surge para atender “a procura de nossos membros internacionais do clube que observam o potencial de investimento no mercado imobiliário português. Isto significa o reconhecimento da atratividade e consolidação do setor em Portugal”.

Os incentivos fiscais, os Vistos Gold e a regeneração urbana são na opinião do responsável, factores que atraem os investidores internacionais e isso “ ajudará Portugal a manter-se como um dos principais destinos para investir na Europa”.

O diretor do Portugal GRI acredita que Lisboa, está rapidamente a tornar-se num local estável para os negócios das empresas e startups. “Não esqueçamos ainda que Portugal também tem 300 dias de sol, o que é definitivamente uma vantagem para quem procura fazer de Portugal a sua casa principal ou uma segunda casa”, assegura Thiago Alves.

O GRI é um formato exclusivo que não tem microfones nem apresentações. Em vez disso, todos são incentivados a participar, criando um ambiente dinâmico e uma troca fluída de ideias, tudo em um ambiente informal e de tertúlia.

Os participantes no Portugal GRI 2019 incluem Michael Abel, sócio da TPG, e Philippe Camus, CEO do Shaftesbury Asset Management Group, juntamente com representantes seniores e directores da Allianz Real Estate, APPII, ASG Homes, Benson Elliot Capital Management, Cale Street Parceiros, DEA Capital France, Fidelidade Propriedade, Ibero Capital Management, Invest Lisboa, JLL, Grupo JPS, Louvre Capital, LX Partners, MEXTO Property Investment, Novo Banco, Smart Studios, Sonae Sierra, SVP Global, Urbania, Propriedades Vanguard, Verus Real Estate, Violas Ferreira e Viventi Group.