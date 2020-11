Portugal é o sétimo país do mundo com melhor proficiência em inglês, segundo o ranking “EF English Proficiency Index” de 2020, que analisou dados de 2,2 milhões não nativos de inglês em 100 países e regiões do globo. O país surge atrás da Áustria (6ª posição), Noruega (5ª), Suécia (4ª), Finlândia (3ª), Dinamarca (2.º) e Holanda, que lidera a tabela deste ano.

Depois de, no ano passado, Portugal ter entrado pela primeira vez no grupo de países com “elevada proficiência” em inglês, este acabou por ser o melhor registo de sempre no ranking elaborado pela empresa de educação internacional.

Em termos de cidades, o Porto é, pelo segundo ano consecutivo, a cidade portuguesa onde melhor se fala inglês, seguindo-se Coimbra (2º), Braga (3º) e Lisboa (4º), segundo o índice que tem por base os resultados do teste EF SET (EF Standard English).

“Embora 2020 tenha sido um ano desafiador, as circunstâncias também destacaram a importância de uma comunicação e cooperação claras além das fronteiras. O inglês como língua franca global continua a unir as pessoas”, afirma o vice-presidente executivo da Education First para Assuntos Académicos, Christopher McCormick.

Há inclusive diferenças de género e idade. Em Portugal, os homens conseguiram obter melhor classificação dos que as mulheres, apesar de este ano o sexo feminino ter tido um nível “muito elevado” de inglês (61,3 pontos) – superior à média dos homens de todo o mundo (49,8 pontos). E os jovens portugueses entre os 21 e os 25 anos de idade continuam a ser os que têm as melhores notas nesta avaliação.

Porém, as organizações continuam a ‘lutar’ por reter talentos nacionais. “Apesar da alta correlação entre a proficiência em inglês e o índice de competitividade global de talentos, um relatório que avalia a capacidade de um país de atrair, desenvolver e reter trabalhadores qualificados, Portugal e a África do Sul fogem à tendência. Os dois países, apesar de terem uma elevada proficiência em inglês e ao contrário do restante grupo que lidera este ranking, estão abaixo da linha de correlação no que respeita à capacidade de atrair e reter trabalhadores qualificados”, refere a empresa.

EF English Proficiency Index 2020

1 Holanda

2 Dinamarca

3 Finlândia

4 Suécia

5 Noruega

6 Áustria

7 Portugal

8 Alemanha

9 Bélgica

10 Singapura

11 Luxemburgo

12 África do Sul

13 Croácia

14 Hungria

15 Sérvia

16 Polónia

17 Roménia

18 Suíça

19 República Checa

20 Bulgária

21 Grécia

22 Quénia

22 Eslováquia

24 Lituânia

25 Argentina

25 Estónia

27 Filipinas

28 France

29 Letónia

30 Itália

30 Malásia

32 Coreia do Sul

33 Hong Kong, China

34 Nigéria

34 Espanha

36 Costa Rica

37 Chile

38 China

39 Paraguai

40 Bielorrússia

41 Cuba

41 Rússia

43 Albânia

44 Ucrânia

45 Macau, China

46 Bolívia

47 Geórgia

48 República Dominicana

49 Honduras

50 India

51 Arménia

51 Uruguai

53 Brasil

54 Tunísia

55 Japão

56 El Salvador

56 Irão

56 Panamá

59 Perú

60 Nepal

61 Paquistão

62 Etiópia

63 Bangladesh

63 Guatemala

65 Vietname

66 Emirados Árabes Unidos



67 Venezuela

68 Sri Lanka

69 Turquia

70 Kuwait

71 Qatar

72 Jordânia

73 Nicarágua

74 Bahrein

74 Indonésia

74 Marrocos

77 Colômbia

78 Mongólia

79 Mongólia

80 Angola

81 Mongólia

82 México

83 Egito

84 Camboja

85 Sudão

86 Azerbaijão

87 Síria

88 Usbequistão

89 Camarões

89 Tailândia

91 Costa do Marfim

92 Cazaquistão

93 Equador

93 Mianmar

95 Ruanda

96 Quirguistão

97 Arábia Saudita

98 Omã

99 Iraque

100 Tajiquistão