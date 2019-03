Portugal entre os 25 melhores países para as mulheres viverem

O “Women’s Liveability Index 2019”, elaborado pela Nestpick, coloca Portugal na 25º posição entre 100 e atribui-lhe 7.236 pontos em termos de nação “habitável” para mulheres, i.e. – que oferece melhor qualidade de vida.

Entre a centena de países analisados, lideram a Noruega, a Suécia, o Canadá, a Finlândia e a Islândia – as nações que constam também no topo do ranking de felicidade divulgado esta semana. Na base da tabela está a Tanzânia, o Laos, Moçambique, o Uganda, o Paquistão, a Etiópia e a Nigéria.

O índice mede a percentagem de mulheres a trabalhar na administração pública e em cargos governativos, as empreendedoras face ao total da população portuguesa, a taxa de imposto sobre produtos sanitários femininos aplicado no país, entre outros critérios que possam indicar qualidade de vida melhor ou pior no local.

“Para realizar o estudo, selecionámos primeiro 100 países em todo o mundo que fornecem dados e recursos de pesquisa suficientes para obter uma compreensão real da vida das mulheres em cada um deles”, defende a empresa que agrega informação sobre apartamentos mobiliados

Contudo, estes números acabam por contrastar com a realidade com que se deparam muitas mulheres europeias. Em Portugal, conta-se mais de uma dezena de vítimas mortais por violência doméstica do sexo feminino. Segundo o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, quase metade das mulheres que sofreram com este crime (47%) nunca contou a ninguém.