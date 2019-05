Portugal entre os países da Europa com mais acidentes de trabalho

Faltam apenas seis episódios para terminar a série que já foi a mais pirateada do Mundo e que também bate recordes nas audiências e orçamentos. Tudo para que milhões continuem presos aos ecrãs e saibam finalmente quem sairá vitorioso de um conflito violento, sangrento e com desfecho imprevisível. Ao ponto de animar as casas de apostas londrinas, que aceitam palpites e pagam muito pouco pela morte das personagens principais.