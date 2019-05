Portugal entre os países da UE que menos gasta para financiar os bombeiros

Portugal está entre os países europeus que menos dinheiro gasta para financiar os bombeiros, surgindo na terceira posição a contar do fim do ranking de gastos em percentagem do PIB, segundo o Eurostat.

De todos os estados-membros, a Dinamarca é o país que gasta menos dinheiro público (0,1% do seu PIB) com bombeiros, seguida de Malta com 0,2%, e Portugal com 0,3%, que surge empatado com Luxemburgo, Irlanda e Áustria.

Este ranking é liderado pela Bulgária que dedica mais percentagem da despesa total (0,8%), sendo seguido pela Roménia, Lituânia e Letónia, com 0,7%.

Os países da União Europeia gastaram um total de 31,2 mil milhões de euros em 2017 para serviços de proteção contra incêndios, segundo o Eurostat. Em 2017 e 2018, existiam um total de 300 mil bombeiros nos estados-membros.

A despesa com os bombeiros equivale a 0,4% do total da despesa pública na União Europeia, um montante inferior ao gasto em serviços com a polícia (2,0% da despesa total) e tribunais (0,7%). Ainda assim, este valor mostrou-se semelhante às despesas governamentais com as prisões, também de 0,4%.

Nos países pertencentes à União Europeia, a despesa pública com os serviços de proteção contra incêndios manteve-se estável, enquanto percentagem do PIB, desde 2004.

Tendo em conta estes valores, o Eurostat calculou quanto é que os Governos gastam, por habitante, com os bombeiros. Apesar da média europeia se fixar nos 61 euros em 2017, houve países que superaram este valor.

O Luxemburgo é dos que mais gasta com os bombeiros, deslocando 113 euros por habitante. Segue-se a Finlândia que destina 106 euros, a Holanda gasta 104 euros e a Suécia situa-se na linha dos 100 euros.

Contrariamente a estes países, Malta apresenta o valor gasto mais baixo, com 17 euros por habitante, sendo seguido pela Bulgária que gasta 21 euros. Portugal e a Croácia igualaram com 22 euros, a Polónia destina 23 euros e a Roménia fixou o valor em 24 euros.