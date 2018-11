Portugal entre os países da União Europeia que mais vinho exporta

Na União Europeia, Portugal encontra-se no topo da lista, liderada pelos franceses, de países que mais vinho exporta. Os dados foram divulgados esta segunda feira, 12 de novembro, pelo Eurostat.

Em Portugal, foram exportados 778 milhões de euros em 2017, o que se traduz em mais um ano de recorde de vendas para as empresas de vinhos. França, Reino Unido, EUA e Alemanha são os principais clientes dos produtores portugueses.

No total, as exportações intra-UE de Portugal correspondem a 443 milhões de euros. Os restantes 336 milhões de euros são extra-UE.

Em termos de valor, as exportações de vinho na União Europeia atingiram 21,9 mil milhões de euros no ano passado. Deste valor, 9,1 mil milhões de euros, ou seja, 41% são detidos pelos franceses. Segue-se Itália com seis mil milhões de euros, 27% da fatia e Espanha com 2,9 mil milhões de euros, que representa 13% das exportações. Portugal surge em quinto lugar, depois da Alemanha.

Relativamente às importações, os Estados-membros importaram de fora da Europa 2,6 mil milhões de euros no ano passado. 22% desse montante corresponde a vinho com origem no Chile, 22% na Austrália, 16% nos Estados Unidos e 14% na Nova Zelândia e na África do Sul.

Portugal importou 136 milhões de euros de vinho de outros Estados-membros e apenas um milhão de euros de vinho exterior à União Europeia.