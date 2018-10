Portugal entre os principais destinos para investimento futuro em residências secundárias

Portugal e Espanha são os principais destinos para investimento futuro em residências secundárias. De acordo com um estudo internacional da consultora imobiliária Savills em conjunto com a HomeAway, plataforma especialista em alojamentos para férias, as intenções dos proprietários de residências secundárias são, em primeiro lugar, manter estas residências como um investimento a longo prazo e investir, maioritariamente, em alojamentos no seu país de origem.

O estudo indica que para a maioria dos proprietários entrevistados, uma segunda casa é um investimento de longo prazo. Apenas 8% dos proprietários pretendem vender a sua residência secundária no próximo ano e 12% pretende fazê-lo nos próximos dois a cinco anos. Com apenas 20% do mercado disponível para venda nos próximos cinco anos, um proprietário deverá manter a sua residência, em média, por cerca de 25 anos. Durante este período, e numa época de taxas de juro baixas e de um modesto crescimento de capital, espera-se que grande parte dos proprietários (43%) planeie continuar a alugar a sua residência secundária para obter rendimentos adicionais.

Portugal e Espanha são os principais mercados para futuros investimentos em residências secundárias. Seguem-se a França, EUA e Itália. O mercado do alojamento local espanhol tem vindo a atrair cada vez mais a atenção de compradores de residências secundárias, que chegam de várias partes da Europa e do mundo. Portugal, em segundo lugar, beneficia de uma vasta procura, tendo sido identificado com um dos três principais destinos de investimento pelos holandeses, franceses, italianos e espanhóis.

Embora Portugal e Espanha estejam identificados como os principais destinos para futuros investimentos em residências secundárias, a maioria dos proprietários revela que a primeira escolha, para a sua próxima aquisição imobiliária, será no seu país de origem. Esta intenção reflete um maior foco no rendimento, uma vez que o conhecimento do mercado local e a maior facilidade de gestão do alojamento podem potenciar significativamente os lucros gerados pelas residências secundárias