Portugal está a meio da tabela de preços dos imóveis na Europa

Portugal encontra-se a meio do ranking de países europeus onde é mais barato comprar casa. O território português está no 19º lugar, entre 38 países, de preços de imóvel por m2, segundo o estudo do portal imobiliário internacional “Property Guide”, e divulgado esta segunda-feira, 1 de outubro, pela associação dos profissionais e empresas de mediação imobiliária de Portugal (APEMIP).

Este estudo compara o preço por m2 de imóveis com cerca de 120 m2, localizados no centro das principais cidades europeias. Em Portugal, o preço médio ronda os 3.830 euros/m2, valor abaixo da média da Europa situado nos 6.157 euros/m2.

O presidente da APEMIP, Luís Lima, sublinha que o aumento de preços em Portugal acompanha a tendência dos demais países. “Portugal está a acompanhar a tendência das outras capitais europeias, que é a de subida ou manutenção dos preços das casas, que mesmo assim ficam muito abaixo de países como Reino Unido, França, Espanha ou Alemanha, o que confirma que a ideia de que as casas em Lisboa já estão aos preços de Paris é uma falácia”.

A posição ocupada por Portugal neste ranking é para Luís Lima um sinal de que o país continua a ter potencial para atrair investimento estrangeiro. “O imobiliário português ainda tem potencial de valorização se o investimento estrangeiro for devidamente encaminhado para fora das grandes cidades. Apesar de haver um populismo negativo e generalizado sobre este tipo de comprador, a verdade é que este cria riqueza, emprego e novas dinâmicas económicas que são imprescindíveis, por exemplo, no interior do País”, afirma o presidente da APEMIP.